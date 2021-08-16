Московский суд оштрафовал главреда Baza за участие в незаконной акции

Савеловский московский суд назначил главреду Telegram-канала Baza Никите Могутину штраф в размере 180 тыс. рублей за участие в несанкционированном апрельском митинге.

Могутина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Сам редактор утверждает, что на митинге в Москве он присутствовал не в качестве участника, а как журналист. Он освещал событие, по итогам которого выпустил видеоролик. Могутин намерен обжаловать решение суда.