Кадры с последними минутами жизни мэра Кривого Рога появились в Сети

Правоохранители обнаружили труп главы города в селе Вольное.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова перед смертью зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело украинского градоначальника в Вольном.

На видео можно рассмотреть, что Павлов на протяжении длительного времени стоял с оружием в руках у открытой входной двери. Что произошло вне дома, пока выясняют следователи. Также на кадрах видно, что после того, как прозвучал выстрел, из дома выбежала кошка.

Добавим, чиновника обнаружили с огнестрельным ранением 15 августа. Следователи возбудили против него уголовное дело об умышленном убийстве. Сейчас рассматривается три версии гибели мэра.