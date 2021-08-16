ФСБ раскрыла причастность Японии к смертельным опытам над советскими гражданами

ФСБ России впервые обнародовала документы, которые подтверждают, что Япония проводила смертельные опыты над советскими гражданами, заключенными в тюрьму спецотряда 731 Квантунской армии по подозрению в шпионаже. Выдержки из ранних протоколов допроса последнего главнокомандующего Отодзо Ямады опубликовало РИА Новости.

Согласно документам, на допросах в 1947 и 1949 годах японский военачальник признал, что в годы Второй мировой войны 731 отряд, базировавшийся вблизи города Харбин, «уничтожал» осужденных за «антияпонскую деятельность». Они становились подопытными для испытаний бактериологического оружия и зачастую умирали в муках. В основном это были китайцы, в меньшей степени — граждане СССР и Кореи.

«Советские граждане, подозреваемые в антияпонской деятельности, направлялись для уничтожения в 731 отряд», – следует из протокола допроса Отодзо Ямады.

Известно, что заключенных в японской тюрьме заражали бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и газовой гангрены. Над теми, у кого получалось излечиться, ставили повторные опыты. У еще живых людей вырезали органы, чтобы изучить влияние инфекции на организм. Таким образом, в Японии работали над созданием бактериологического оружия, с помощью которого намеревались одолеть Советский Союз.

Токио получило такой шанс сразу после окончания войны с Германией. Однако советские военные сыграли на опережение и спустя всего три месяца первыми начали наступление на Японию. Противостояние продлилось меньше месяца и официально завершилось 3 сентября 1945 года. В результате РККА полностью разгромила миллионную Квантунскую армию, тогда же СССР вернул под свой контроль Сахалин и Курилы.

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Окончательную точку в конфликте поставил так называемый Хабаровский процесс, проходивший в дальневосточном городе с 25 по 30 декабря 1949 года. Тогда в военном трибунале Приморского округа осудили 12 военнопленных японцев, подозреваемых в производстве и применении бактериологического оружия.

В их числе оказался и Отодзо Ямада, давший в 1947 году и непосредственно перед судом признательные показания. Ему и еще трем генералам назначили наказание в виде заключения в исправительно-трудовом лагере Ивановской области сроком на 25 лет (один из них умер в тюрьме от кровоизлияния в мозг). Остальным обвиняемым дали от двух до 20 лет. В 1956 году, спустя всего семь лет после суда, всех японцев, кто еще не успел отбыть наказание полностью, депортировали на родину.