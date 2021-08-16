Зацепившиеся за шасси самолета афганцы попали в объектив камер очевидцев

Пытающиеся покинуть Афганистан граждане зацепились за шасси военного самолета США. В результате два человека сорвались при взлете, разбившись насмерть.

Жители Афганистана после захвата страны террористической организацией стараются покинуть границы государства. Множество человек столпилось в аэропорту Кабула в надежде улететь. Однако, как видно на опубликованных в Сети кадрах, попытка бегства снаружи воздушного судна обернулась смертельным падением.

Боевики запрещенного в России террористического движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана — Кабул. Президенту страны удалось бежать.