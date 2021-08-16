Глава Иркутской области попросил Путина помочь с экономическими трудностями в регионе

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал президенту России Владимиру Путину об экономических трудностях в регионе. Он попросил лидера страны помочь их решить.

Путин встретился с главой региона 16 августа. В ходе беседы они коснулись вопросов экологии и социально-экономического развития.

Кобзев отметил, что в Иркутской области имеются экономические проблемы. По этой причине губернатор подчеркнул необходимость внести регион в список тех, что получат помощь из федерального бюджета. Глава государства отреагировал на просьбу Кобзева и сказал, что со стороны региона необходимо подать соответствующие документы.