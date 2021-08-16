Белорусская бегунья Тимановская впервые вышла на старт после скандала в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые вышла на старт после скандального инцидента на Олимпийских играх в Токио. Она участвовала в Мемориале Вецлава Маняка.

Бегунья стартовала на двух дистанциях: 100 и 200 метров. На обеих она заняла третье место. В протоколах было указано, что спортсменка выступает как представитель Белоруссии.

"Сегодня было важно только то, чтобы вернуться и бежать. Но это было трудно, потому что я не тренировалась три недели. Надеюсь, я и далее смогу выступать", — прокомментировала Тимановская участие в соревнованиях телеканалу TVP Sport.

Скандал на Олимпийских играх с участием Тимановской разгорелся из-за того, что бегунья раскритиковала тренерский штаб команды Белоруссии. Спортсменам предложили выступить в эстафете 4х400 метров. После этого заявления ее отстранили от Олимпиады и собирались срочно отправить на родину.

Тимановская в аэропорту обратилась за помощью к Международному олимпийскому комитету. Спортсменка отправилась в Вену, а потом перебралась в Варшаву.