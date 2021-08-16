Утечка базы "Умного голосования" привела к обнародованию личных данных 10 тысяч москвичей

Новая утечка из базы данных "Умного голосования", которая была создана командой осужденного блогера Алексея Навального привела к обнародованию личных данных десяти тысяч москвичей.

Информация из "обогащенной" базы, которая попала под слив, включает в себя фамилии, имена и отчества жителей Москвы, а также их даты рождения и места работы. Ранее в Сеть были "отправлены" только адреса почтовых ящиков пользователей, зарегистрированных на сайте "Умного голосования". В одном из Telegram-каналов была указана ссылка на скачивание текстового файла с данными подписчиков портала.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал Федеральному агентству новостей о халатности команды Навального в вопросе защиты персональных данных пользователей, оставивших информацию о себе на интернет-ресурсе. Специалист добавил, что теперь любой желающий сможет легко загрузить с файлообменника необходимую ему информацию и распоряжаться ею в любых целях.