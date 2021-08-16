Депутат Госсовета Коми Елена Иванова верит в убедительную победу Шугалея на выборах в ЗакС

Ученый-социолог Максим Шугалей одержит уверенную победу на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, но этот путь будет непростым, считает депутат Госсовета Коми Елена Иванова.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), представляющий партию "Родина", зарегистрировался кандидатом в городской парламент по одномандатному округу. По мнению Ивановой, это уже успех, ведь "Родине" отказали в регистрации по партийному списку.

"Дальнейшие шансы Максима я расцениваю как вполне убедительную победу", — отметила депутат.

Как подчеркнула Иванова, главным инструментом Шугалея на пути в ЗакС является точечная работа с избирателями. Социолог намерен составить программу, основываясь на заявлениях жителей округа. Конкуренты ученого наверняка постараются оказать ему серьезное противодействие, полагает депутат Госсовета Коми.

"Но, зная его профессиональные качества и сильный характер, уверена в положительном результате кампании", — констатировала Иванова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Что касается недопуска к выборам "Родины", то, по мнению депутата, решение отказать партии в регистрации было принято не просто так. Это произошло из-за боязни конкуренции сторонними политсилами, считает Иванова.

Максим Шугалей стал национальным героем, побывав в ливийском плену. Социолог был лишен свободы около 1,5 года. Вместе с ним весной 2019 года в Ливии был похищен переводчик Самер Суэйфан. По его словам, глава ФЗНЦ готов повторить свой героический поступок во благо России.