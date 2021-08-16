Китай призвал Россию объединиться против Литвы

Литва затеяла «опасную игру», решив открыть представительство Тайваня. Китай, который считает остров своей административной единицей, выразил недовольство действиями прибалтийского государства. В качестве ответной меры Пекин отозвал своего посла из Вильнюса и потребовал того же от литовских властей.

Соединенные Штаты и НАТО в этом конфликте приняли сторону Литвы, что не удивительно, поскольку Вильнюс «заглядывает в рот» Вашингтону, пишут авторы издания Global Times (GT).

Вероятно, сама Литва не осознает, что надавила на «самую чувствительную мозоль» Китая — вопрос Тайваня остается одной из «самых заметных геополитических проблем во всей западной части Тихого океана». Поэтому вступать в конфронтацию с Пекином, не ожидая жесткого ответа, просто легкомысленно. Литва в своей неосторожности превзошла даже США и Японию, которые «не осмеливаются напирать слишком сильно» на КНР.

«Это высокомерный шаг, который серьезно пошатнул литовско-китайские отношения», — рассуждают журналисты.

По мнению авторов GT, Китай должен со всей решительностью дать отпор Литве с помощью России. Пекин рассчитывает, что союз с Москвой поможет «преподать урок зарвавшимся странам».

«Китаю и России необходимо объединить усилия для борьбы с этими несколькими прихвостнями Америки, чтобы другим было неповадно», — категорично заявили авторы.

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Читатели Global Times поддержали журналистов и пришли к выводу, что Вильнюс заслуживает самых «суровых ответных мер», а Соединенным Штатам пора научиться уважать других мировых игроков.

«Литву следует наказать не только с политической точки зрения, но и во всех аспектах — экономических, культурных и спортивных обменах»,

«Литва — разве численность ее население не равносильна численности населения одного из наших поселков? Это просто маленькая шавка Америки, нужно стереть ее в порошок», — заявили читатели в комментариях к публикации.

Дипломатический скандал между Вильнюсом и Пекином стремительно набирает обороты. Ранее китайцы уже выразили негодование и возмущение действиями Литвы и даже призвали «затоптать насмерть» страну.