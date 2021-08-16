Политолог Захаров: Петербургу нужны такие люди, как Шугалей

Руководитель АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив", политолог Дмитрий Захаров оценил шансы Максима Шугалея на попадание в ЗакС Санкт-Петербурга.

Захаров считает, что у главы Фонда защиты национальных ценностей, национального героя и ученого-социолога Максима Шугалея есть все шансы на попадание в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Политолог уверен, что любому городу, особенно Северной столице, нужны такие люди у власти.

"Видно, что этот человек умеет говорить, себя показать, донести свои идеи или инициативы до других. Как депутат Заксобрания Шугалей сможет делать хорошие вещи", — заявил Захаров изданию "Народные Новости".

Политолог подчеркнул, что социолог знает жизнь России изнутри, его политические взгляды свежи и он умеет говорить четко и прямо. По мнению Захарова, прекрасно, когда есть люди, которые могут взглянуть на ситуацию под другим углом.

Максим Шугалей успешно прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от партии "Родина". Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября.