Москве, в ситуации, которая складывается в Афганистане, где, после вывода оттуда американского военного контингента, власть стремительно захватывает запрещенное в России радикальное движение «Талибан»1*, следует пока просто наблюдать, не делая резких движений.

Такое мнение в материале на собственном сайте высказал российский политолог и эксперт-экономист Михаил Хазин, рассуждая о том, почему талибы** после ухода из Афганистана американских военных смогли так быстро взять страну под контроль.

По словам эксперта, да два десятилетия присутствия американцев в Афганистане, в этой стране так и не была сформирована крепкая политическая элита, и в итоге, после ухода американцев, там просто некому стало оказывать сопротивление талибам** – власть оказалось слишком слабой, а армия просто разбежалась.

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Москва в сложившейся ситуации взяла паузу и заявила, что на данном этапе не готова признать законность воцарившейся в Кабуле власти талибов**. При этом Москва, в отличие от многих других стран, пока не спешит вывозить из Афганистана своих дипломатов, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки в кратчайшие сроки эвакуируют оттуда своих представителей.

По мнению Михаила Хазина, российским властям нужно пока избегать резких шагов и для начала посмотреть, какую программу будет отрабатывать афганская антиэлита – движение «Талибан»*.

«Править бал начинает антиэлита, которая железной рукой разрушает всю систему, ликвидируя и старую политическую элиту. Отметим, что, исходя из такой ситуации, наивны расчеты противников России на "русские танки", которые "придут и наведут порядок"»,- отметил политолог.

По его словам, России, с точки зрения здравого смысла, нужно не спешить и дать представителям антиэлиты выполнить работу «общественных санитаров» и разрушить созданную в Афганистане либерально-атлантическую инфраструктуру, а также разрушить созданную в странах Восточной Европы за последние 35 лет структуру проамериканских элит.

Федеральное агентство новостей /

А вот потом, если местное афганское население проявит такое желание, в страну придет русский солдат и накормит досыта местных детей, добавил Хазин.

Однако, по его словам, сами талибы** не станут звать в страну русских солдат. Они, наоборот, уже занялись поиском новых союзников, понимая, что у них есть, чем расплатиться.

В целом, уверен Хазин, вскоре в Европе «модель Афганистана станет типовой».

«Причем не только в Восточной. Но в Западной роль "доброго дяди" попытается сыграть Лондон, который, собственно, активно к такому сценарию готовится. Ну, кому британский солдат нравится больше русского, как говорится, вперед. Но я бы на их месте подумал», — заключил Михаил Хазин.

«Талибан» – радикальная организация, деятельность которой запрещена в Российской федерации решением Верховного суда.

Талибы – члены организации «Талибан»

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации