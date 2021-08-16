«Люди сочувствуют»: почему Шугалей стал кандидатом в депутаты, а остальная «Родина» нет

Идущий от «Родины» в депутаты петербургского ЗакСа Максим Шугалей все-таки собрал необходимое количество подписей за свое выдвижение и был зарегистрирован кандидатом, несмотря на скандальную ситуацию, складывающуюся вокруг его партии.

«Политика Сегодня» выяснила, почему это удалось именно Шугалею, а не звезде «девяностых» Татьяне Булановой (которая тоже хотела баллотироваться от «Родины»), и причем тут одна далекая североафриканская страна.

Странная кампания

Особое отношение Смольного к «Родине» стало заметно еще в июле. В разгар предвыборной кампании власти Петербурга не согласовали «родинцам» размещение наружной агитации на улицах Северной столицы, разрешив при этом занимать баннеры другим партиям. А 12 августа петербургский избирком не допустил до выборов вообще весь список «Родины», сославшись на якобы бракованные подписи за выдвижение, количество которых превышало 5%.

Удивительным образом не попала в списки кандидатов и певица Буланова, которой эксперты прочили хорошие шансы на депутатское кресло, учитывая и популярность персоны, и продвигаемую ею «ленинградскую надбавку» пенсионерам. Легенда эстрады даже воззвала к главе ЦИК Элле Памфиловой, которая, впрочем, сама не в восторге от поведения ответственных за выборы чиновников Северной столицы («Центральная избирательная комиссия трижды признавала работу горизбиркома неудовлетворительной после выборов 2019 года»).

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Но у «одномандатника» Шугалея рокового количества бракованных подписей не обнаружили. Придраться оказалось сложно: не исключено, что сказался общественный резонанс после двух прокрученных во всех кинотеатрах страны боевиков «Шугалей» и «Шугалей-2». Кто бы мог подумать, что прототип главного героя все-таки выберется из плена в Ливии длинною в полтора года и ворвется в российскую политику.

«Мотивом было сочувствие»

Весной 2019 года, в разгар гражданской войны в Ливии, петербургский социолог Шугалей находился в стране по работе — изучал предвыборное мнение ливийцев. Уже в мае россиянина взяла в плен представители одной из местных группировок боевиков. В конце 2020 года ученый вернулся в Россию и подробно рассказал, что ему предлагали в обмен на свободу и жизнь «в любой европейской стране» — предательство родины. Шугалей не согласился.

Благодаря тяжелому жизненному опыту Шугалей заручился поддержкой потенциальных избирателей, поставивших подписи за его выдвижение: основной побудительный мотив подписавшихся — это сочувствие, уверен политолог Александр Форманчук.

«Думаю, что когда он собирал подписи, люди представляли, за кого они подписывались. И конечно, многие подписывались из сочувствия к человеку, перенесшему тяжелые испытания. Здесь сочувствие было основным побудительным мотивом. Пусть он избирается», — заявил Форманчук в комментарии «ПС».

Prt Scr youtube.com / Шугалей 2

Ранее политолог Юрий Самонкин объяснял давление на «Родину» в Петербурге их «революционными идеями», напугавшими местных чиновников. Подробнее о том, почему патриотов «смешали с грязью» — в нашей статье.