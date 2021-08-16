Россия снимет ограничения на выполнение авиарейсов еще в три страны

Оперштаб России решил снять ограничения на выполнение чартерных и регулярных рейсов в Доминикану, Чехию и Южную Корею.

Решение о снятии ограничений на полеты с 27 августа принято по итогам состоявшегося обсуждения с учетом эпидемиологической обстановки в государствах. Россия возобновит авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

Также будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы в Египет, Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр. Авиарейсы в другие страны пришлось приостановить в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса.