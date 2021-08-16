Ученые назвали кашу для улучшения работы желудка и профилактики рака

Ряд преимуществ для здоровья несет собой регулярное употребление гречневой каши, рассказали западные диетологи.

Недавнее исследование продукта установило: крупа способна снизить риск развития онкологических заболеваний. Это возможно за счет того, что гречка содержит много клетчатки и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Таким образом происходит профилактика рака молочных желез, толстой кишки и желудка.

Крупа также насыщена рутином, повышающим уровень хорошего холестерина. Он, в свою очередь, уменьшает возможность возникновения сердечно-сосудистых болезней и защищает от инсульта, атеросклероза и инфаркта. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine.

Ранее стало известно, что киноа, полбу и дикий рис вполне можно заменить гречкой, овсянкой и пшенкой. Совет дала диетолог Альбина Комиссарова, передает телеканал "360".