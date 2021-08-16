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"Радикальное крыло" КПРФ стремится перехватить сторонников Навального

"Радикальное крыло" КПРФ стремится перехватить сторонников Навального

Радикальные активисты КПРФ хотят привлечь сторонников блогера Алексея Навального перед выборами, уверен автор Telegram-канала "Мастер пера".

На очередной акции КПРФ в Москве приняли участие несколько молодых людей, которые выразили активную поддержку Навальному. Вероятно, "радикальное крыло" КПРФ намерено перехватить "бесхозных" сторонников блогера.

Однако, как утверждает автор Telegram-канала "Мастер пера", такой курс может негативно отразиться на партии, пишут "Народные Новости".

"Не исключена вероятность того, что такой путь неминуемо приведет к маргинализации компартии, ее неразрешимым противоречиям с законом", — пишет он.

Ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты от КПРФ получили регистрационные удостоверения. Документы получили три человека, передавал телеканал "360".