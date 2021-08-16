Востоковед Шугалей объяснил, почему ответственность за кризис в Афганистане лежит на США

Вывод войск ВС США из Афганистана положил начало тяжелейшему кризису в республике. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Напомним, представители движения "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) ранее заявили, что осуществляют в Афганистане всю полноту власти. Кабул пал спустя несколько недель после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение вывести основную часть американского военного контингента с территории республики. Социолог, востоковед, глава ФЗНЦ Максим Шугалей считает, что происходящее на текущий момент в Афганистане является не просто провалом внешней политики США, передает ФАН.

"Ситуация очень напряженная, и именно американцы сделали все, чтобы ее спровоцировать. США столько лет находились в этой стране, и вот сейчас их войска были заранее выведены. Безусловно, "Талибан" об этом знал — и произошел захват Кабула. Страшно не только то, что происходит сейчас, страшно, как это происходит, и, безусловно, страшны последствия", — отметил Шугалей.

Социолог также добавил, что все те люди, кто обслуживал американцев во время их пребывания в республике, сейчас находятся в опасности, и это чревато последствиями, которые могут стать катастрофическими.

Известно, что на текущий момент в единственном аэропорту Кабула творятся беспорядки и хаос, а воздушное пространство над городом открыто исключительно для военных самолетов.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации