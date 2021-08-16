«При желании и до столба докопаются»: политолог объяснил снятие «Родины» с выборов

Несколько дней назад избирательная комиссия Петербурга отказала списку кандидатов партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Политологи сходятся во мнении, что «закостенелое большинство» не готово рассматривать социальные инициативы перспективных малых партий.

Впрочем, у «Родины» еще есть шанс проявить себя, рассуждает политолог Иван Аркатов. Если партия будет стоять на своем, добиваться справедливости и продвигать «Ленинградскую надбавку», которая предполагает надбавки к пенсиям, то горожане отметят такое стремление и выступят с поддержкой снятых кандидатов.

В отношении «Родины» горизбирком решил действовать с помощью своеобразной «ахиллесовой пяты», которая есть практически у любой политической партии, полагает Аркатов.

«При нежелании принимать кого-то в свои ряды или допускать до выборов можно, как говорится, и до столба докопаться. Все прекрасно понимают, что сбор подписей – это самое слабое место, за счет которого при минимуме нарушений всегда можно снять с выборов почти любую партию. Инициативы по надбавке к пенсиям были вполне хорошие, вопрос был только в их реализации. Главное сейчас для "Родины" — проверить законность тех или иных действий, стоять на своем. Если партия чувствует за собой силу и уверенность, надо продолжать добиваться своего», — сказал политолог.

Невские Новости /

Инициативы «Родины» жители Северной столицы встретили с воодушевлением, к тому же интересы партии сможет представлять Максим Шугалей — известный социолог, которого зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа по пятому одномандатному округу.

Списку кандидатов партии «Родина» отказали в регистрации на выборах якобы из-за недействительных подписей. Политолог Юрий Самонкин ранее объяснял, почему патриотов «смешивают с грязью» в преддверии единого дня голосования. По мнению эксперта, такую «недобросовестную конкуренцию» нужно рассматривать в судебном порядке.