Грузия отправила спецборт в Афганистан за брошенными Украиной гражданами

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил отправить отдельный спецборт для эвакуации оставшихся в Кабуле соотечественников, сообщает газета «ВЗГЛЯД». По данным МИД Тбилиси, на территории афганской столицы, которую накануне взяли под контроль радикалы из движения «Талибан»1* (запрещена на территории РФ), осталось 23 грузина, которые работали там по контракту в американской и канадской компаниях.

15 августа власти Афганистана без боя передали власть талибам в Кабуле, который являлся последней территорией, подконтрольной правительству. Захватчики предложили всем желающим покинуть город. Тогда вывезти граждан Грузии вызвались украинцы. Однако из-за неспокойной обстановки 23 человека так и не сумели добраться до аэропорта.

«Поэтому украинский борт вылетел без них», – цитируют журналисты слова главы МИД Грузии Александра Хвтисиашвили.

Позже МИД Украины сообщил, что на рейсе из Кабула вылетели не только украинцы, но также голландцы, хорваты, белорусы и афганцы. А помощь Тбилиси между тем уже предложили турецкие власти. Они пообещали доставить брошенных в Кабуле грузин к спецборту на бронированных автомобилях.

* — террористическая организация, запрещенная на территории России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации