Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP после победы на турнире в Канаде

Даниил Медведев, который стал победителем турнира серии "Мастерс" в Торонто, вышел на третье место в чемпионской гонке ATP.

Сербский теннисист Новак Джокович сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP, обновленная версия которой была опубликована пресс-службой организации. Вторую строчку занимает грек Стефанос Циципас.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого места на третье. Минувшей ночью 25-летний теннисист стал победителем турнира категории "Мастерс" в Канаде.

В топ-10 чемпионской гонки ATP также входит российский теннисист Андрей Рублев. Он располагается на пятом месте.