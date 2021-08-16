Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Несколько человек погибли при попытке улететь из Кабула

/ Обновлено: 16 августа 2021 11:53
Несколько человек погибли при попытке улететь из Кабула

Попытка покинуть Афганистан завершилась для нескольких человек гибелью, сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, люди пытались улететь из Кабула, зацепившись за шасси самолета. До этого в аэропорту столицы была давка. Как сообщали СМИ, охраняющие аэропорт американские солдаты вынуждены были открыть огонь.

Обострение в Афганистане произошло на фоне вывода контингента американских войск из страны. Накануне представители движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) захватили Кабул. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации