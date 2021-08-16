Полиция Бишкека на месяц арестовала напавшего на русскоговорящую девушку хулигана

Октябрьский районный суд арестовал дебошира, который ударил в местном ТРЦ русскоговорящую девушку. Мужчина проведет месяц в СИЗО.

Инцидент произошел 2 августа. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о нападении.

Согласно данным ведомства, мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и нецензурно выражался. В ходе словесной перепалки дебошир взял в руки калькулятор и ударил девушку по голове. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.