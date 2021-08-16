Минимум пять человек погибли в кабульском аэропорту

Примерно пять жителей Кабула получили несовместимые с жизнью травмы, когда люди прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта.

Пока нет информации о том, что стало причиной смерти людей, но ранее американские военные, обеспечивающие порядок во время эвакуации из Афганистана, открыли предупредительный огонь, сообщало издание Reuters. Помимо погибших, пострадали еще 13 участников события.

Ранее стало известно, что представители террористического движения "Талибан"1 (запрещено на территории России) объявили об установлении контроля над всей страной, а также захватили государственное телевидение.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации