Проблему дефицита донорской крови обсудят в Медиагруппе "Патриот"

Запасы донорской крови в России снизились из-за ограничений по коронавирусу. Проблему дефицита биоматериалов обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

В ряде регионов РФ запасы крови находятся на критическом минимуме, говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Донорам запрещают сдавать биоматериал между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второй дозы вакцины.

Обоснованность таких ограничений обсудят 16 августа в Медиагруппе "Патриот". Почетный донор России Виктор Андронов расскажет, насколько безопасно покупать кровь за рубежом, есть ли дефицит биоматериала в других странах, а также когда ученые найдут безопасную замену крови. К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты всех СМИ.