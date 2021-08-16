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Денисов рассказал, какую опасность несет для России «Крымская платформа»

Денисов рассказал, какую опасность несет для России «Крымская платформа»

Участие Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран в украинской «Крымской платформе» указывает на существенность этого проекта, поэтому России не следует делать вид, что ее не волнует происходящее.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, который считает «Крымскую платформу» серьезной угрозой для территориальной целостности и национальной безопасности России.

«Если мы в очередной раз хотим сделать вид, что нас не волнует эта проблема, то мы, конечно, можем это сделать… Но спустя некоторое время, через несколько месяцев или через год-полтора, эта платформа очень неожиданно проявится, и мы не будем готовы не то что к асимметричному ответу, но и к симметричному, и к любому другому», — предостерег эксперт.

А Россия недолжна допускать такой ситуации, когда она окажется не готова дать ответ. Тем более, что на существенность «Крымской платформы» указывает, что в этом проект примут участие представители США, Великобритании и других стран, заключил Денисов.

Денисов рассказал, какую опасность несет для России «Крымская платформа»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Напомним, проведение саммита «Крымская платформа», которое изначально планировалось в мае 2021 года, было перенесено Киевом на 23 августа. На мероприятии, в котором, по сообщению украинского МИД, участие примут представители почти 40 стран и международных организаций, планируется обсуждение вопроса «возвращения» полуострова Крым в состав Украины.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «Крымская платформа» станет шабашем, на котором Запад «продолжит пестовать расистские и неонацистские настроения современных украинских властей.