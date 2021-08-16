Паника в Кабуле, или как «Талибан»* брал столицу Афганистана

«Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ) за короткий срок полностью захватил Афганистан после того, как власти США решили вывести из страны свои войска. Сейчас под контролем радикального движения находятся все погранпереходы.

Апогеем действий талибов стало бегство главы Афганистана Ашрафа Гани, а также захват Кабула и президентского дворца. По предварительной информации, афганский лидер отправился в Таджикистан. Он покидал страну в такой спешке, что не оставил обращения к своему народу. Позднее Гани в Facebook написал, что уехал из Афганистана, чтобы «предотвратить бойню».

Появилось видео, как президент Афганистана покидает странуhttps://t.co/Xb2ngm5oXH pic.twitter.com/Ne87j3dS3d — РИА Новости (@rianru) August 15, 2021

Представители российского посольства сообщили РИА Новости, что Гани покидал страну вместе с машинами, «набитыми» деньгами, однако все с собой увезти не смог — не поместилось в самолет.

Global Look Press / Xinhua

Одновременно с этим в столице началась паника среди населения. Люди массово ринулись в единственный в городе аэропорт, чтобы спастись от радикалов. В считанные минуты в Кабуле образовалась огромная пробка.

Позднее в самом аэропорту начался настоящий хаос — афганцы пытались попасть на гражданские самолеты и вертолеты других стран, которые эвакуировали своих дипломатов.

Pr Scr youtube.com / Dignity TV

Люди стали штурмовать здание воздушной гавани, что привело к давке. Когда афганцы прорвались на взлетно-посадочную полосу, американские военные, прибывшие в Кабул, начали разгонять людей выстрелами в воздух. По данным СМИ, в результате погибли три местных жителя.

Video - Witnesses say several people were killed and wounded in a shooting by US Army at a crowded Hamid Karzai International Airport in #Kabul. pic.twitter.com/MQH74vEi3k — Afghanistan Updates (@afghanupdates1) August 16, 2021

Тем не менее стрельба не остановила отчаявшихся людей, и они продолжили попытки сбежать от захватчиков Афганистана. Некоторые продолжали бежать по взлетной полосе, кто-то цеплялся за уже взлетающие самолеты.

Любой ценой покинуть Кабул! pic.twitter.com/j4hTzUjG2p — Павка Корчагин (@noguskrutilo) August 16, 2021

Представители «Талибана»* заявили, что афганцы могут вернуться из аэропорта в свои дома — людям пообещали, что им не причинят вреда. Позднее талибы ввели в городе комендантский час и стали отбирать у гражданского населения оружие. Улицы Кабула патрулируются, все госучреждения столицы находятся под контролем радикалов.

Global Look Press / Sardar/Xinhua

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что сейчас обстановка в столице оценивается, как спокойная. Отрядам талибов дали строгие инструкции не вторгаться в дома жителей и «не обижать население». В противном случае люди могут сообщить о бесчинствах, позвонив по контактным номерам.

Обстановка в Афганистане стала накаляться в последние недели. Накануне «Талибан»* фактически осуществил блицкриг. В ночь на 16 августа представитель политофиса движения Мухаммед Наим сообщил, что война в Афганистане завершилась, а форма правления в стране будет определена в ближайшее время.

* — террористическая организация, запрещенная на территории России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации