Паника в Кабуле, или как «Талибан»* брал столицу Афганистана

«Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ) за короткий срок полностью захватил Афганистан после того, как власти США решили вывести из страны свои войска. Сейчас под контролем радикального движения находятся все погранпереходы.

Апогеем действий талибов стало бегство главы Афганистана Ашрафа Гани, а также захват Кабула и президентского дворца. По предварительной информации, афганский лидер отправился в Таджикистан. Он покидал страну в такой спешке, что не оставил обращения к своему народу. Позднее Гани в Facebook написал, что уехал из Афганистана, чтобы «предотвратить бойню».

Представители российского посольства сообщили РИА Новости, что Гани покидал страну вместе с машинами, «набитыми» деньгами, однако все с собой увезти не смог — не поместилось в самолет.

Одновременно с этим в столице началась паника среди населения. Люди массово ринулись в единственный в городе аэропорт, чтобы спастись от радикалов. В считанные минуты в Кабуле образовалась огромная пробка.

Позднее в самом аэропорту начался настоящий хаос — афганцы пытались попасть на гражданские самолеты и вертолеты других стран, которые эвакуировали своих дипломатов.

Люди стали штурмовать здание воздушной гавани, что привело к давке. Когда афганцы прорвались на взлетно-посадочную полосу, американские военные, прибывшие в Кабул, начали разгонять людей выстрелами в воздух. По данным СМИ, в результате погибли три местных жителя.

