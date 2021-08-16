Распродажа госдолга США. Эксперт назвал способ спасти мировую экономику

Американская экономика остается на плаву только благодаря странам-держателям госдолга Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Экономикой Сегодня» высказал глава департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, который указал на прямую зависимость глобальной экономики от непрекращающейся эмиссии доллара.

Госдолг страны продолжает расти, а финансовая система функционирует на пределе своих возможностей. При этом уровень жизни простых американцев Вашингтон де-факто поддерживает за счет продажи ценных бумаг другим государствам. По последним данным, самыми крупными держателями государственного долга США являются Великобритания, Ирландия и Люксембург – 447 миллиардов, 315 миллиардов и 274 миллиардов долларов соответственно.

Уже очень скоро «мыльный пузырь» американского госдолга может лопнуть — для мировой экономики этот удар станет сокрушительным. Выход есть, констатирует Константин Ордов: держатели ценных бумаг США должны отказаться от их покупки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ведущий эксперт Российского Института Стратегических Исследований (РИСИ), специалист по экономике США Павел Захаров в беседе с «Политикой Сегодня» предложил более рабочий сценарий:

«Россия в последнее время уже избавлялась от государственного долга США, Китай тоже сокращал свои резервы в американских облигациях. Более крупные держатели могут начать распродавать имеющиеся у себя резервы, это окажет определенное давление на рынок гособлигаций США. <…> Частные владельцы, крупные компании тоже могут решить, что нужно избавляться от американского госдолга , в этом случае будет большая распродажа. Потому что госдолг в последние годы растет слишком быстро, опережающими темпами. Пока они [США] умудряются пристраивать эти объемы, но емкость этого рынка не бесконечна», — заявил специалист.

Финансовая система США «дышит» только благодаря другим государствам, которым Вашингтон навязал собственную экономическую политику.