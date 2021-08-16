Хаос и стрельба в аэропорту Кабула попали на видео

В Сети появились видеокадры из аэропорта Кабула, где американские военные открыли предупредительный огонь, чтобы остановить толпу беженцев.

Ранее желающие покинуть Кабул беженцы прорвались на взлетно-посадочную полосу, после чего американские военные открыли огонь в воздух.

На кадрах видеоролика можно увидеть, как толпа убегает по взлетно-посадочной полосе от солдат, которые ведут стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента погибли несколько человек.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики радикального движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) начали масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль почти всю территорию республики. Накануне талибы объявили о захвате Кабула.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации