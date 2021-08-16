В России обнародовали секретные документы о планах японцев применить биооружие в 1944 году

Японские военные планировали применить бактериологическое оружие в 1944 году. Об этом говорится в рассекреченных ФСБ РФ документах.

На данный момент известно, что среди архивных материалов, включая трофейные, обнаружены протоколы допросов последнего главкома Кватунской армией Отодзо Ямады, проводившихся с 1945 по 1949 годы.

Согласно информации, японские военные в годы Второй мировой войны хотели применить бактериологическую бомбу, с помощью которой можно было спровоцировать вспышку чумы в рядах потенциального врага.

Эта бомба называлась в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии. Он был микробиологом, начальником специального отряда 731 Квантунской армии и проводил биологические опыты над советскими, корейскими и китайскими военнопленными.