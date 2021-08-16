Могила Владимира Меньшова "утонула" в цветах на 40-й день смерти

Поклонница покойного режиссера Владимира Меньшова Ирина Павлова пришла на кладбище почтить память кумира на 40-й день его смерти. Она увидела могилу "утонувшей" в красных розах.

Место захоронение Владимира Меньшова усыпано цветами. По словам экс-сотрудница "Ленфильма" Ирины Павловой, могила выглядит ухоженной, рядом с ней разбит газон, пишет kp.ru. Знаменитый создатель фильмов покоится рядом с актером театра и кино Василием Лановым, а также писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

Дочь покойного режиссера после смерти отца стала реже появляться в Сети. Личную страницу в Instagram она продолжает вести, но не так активно, как раньше. В Stories Юлия Меньшова рассказывает, что в последнее время живет за городом.

Создатель культовых советских фильмов Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти именитого пациента, но оказались бессильны. Вдова актера Вера Алентова также была заражена COVID-19, но смогла победить болезнь.