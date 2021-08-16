Саакашвили объяснил победу талибов в Афганистане

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что победа талибов в Афганистане стала возможна из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну.

Экс-президент Грузии, комментируя ситуацию в Афганистане, вспомнил конфликт на территории Южной Осетии в 2008 году. Тогда Вашингтон пришел на помощь Тбилиси только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии», уверен Саакашвили.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли Южную Осетию и разрушили часть ее столицы — Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, вытеснила грузинских военных из региона после пяти дней боевых действий. Правительство РФ 26 августа 2008 года признало суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузия же по-прежнему считает эти два независимых государства своими регионами.

Военная обстановка в Афганистане особенно обострилась в последние две недели. После вывода из страны американских войск «Талибан"1* (запрещенная в России террористическая организация) усилил наступление и занял афганскую столицу. Позже мятежники сообщили, что вошли в президентский дворец. Лидер страны Ашраф Гани подал в отставку и бежал, сейчас его местонахождение неизвестно.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации