Черный ящик и тела еще троих погибших обнаружили на месте крушения Ми-8 на Камчатке

Сотрудники МЧС обнаружили тела еще трех погибших и бортовой самописец на месте крушения Ми-8 на Камчатке.

Накануне спасатели предприняли ряд попыток попасть внутрь вертолета. В воздушном судне были найдены тела еще троих погибших пассажиров. Предположительно, найден и черный ящик. Ранее сообщалось о поднятии со дна озера тела пятого погибшего пассажира.

В данный момент специалисты ищут способы открыть заднюю створку, чтобы внутрь смог попасть дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца привезут специальное оборудование.

Вертолет Ми-8 упал на дно Курильского озера 12 августа. Известно, что в районе ЧП была плохая видимость. Во время перелета на борту находились 16 человек, 3 из которых — члены экипажа. В данный момент возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.