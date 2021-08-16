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Россиян предупредили об ухудшении качества жизни после коронавируса

Россиян предупредили об ухудшении качества жизни после коронавируса

Посткоронавирусный синдром может значительно ухудшать качество жизни пациентов, предупредила сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Около трети переболевших COVID-19 через три-четыре месяца после болезни могут полноценно совершать повседневные дела и ухаживать за собой. В большинстве случаев посткоронавирусный синдром наступает в течение полугода, рассказала специалист.

Реабилитация после COVID-19 необходима всем. Постокоронавирусный синдром может привести к развитию фиброза легких, что значительно ухудшает качество жизни. Особое внимание своему состоянию следует уделить тем, кто находился на ИВЛ, отметила Омарова.