Россиян предупредили об ухудшении качества жизни после коронавируса

Посткоронавирусный синдром может значительно ухудшать качество жизни пациентов, предупредила сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Около трети переболевших COVID-19 через три-четыре месяца после болезни могут полноценно совершать повседневные дела и ухаживать за собой. В большинстве случаев посткоронавирусный синдром наступает в течение полугода, рассказала специалист.

Реабилитация после COVID-19 необходима всем. Постокоронавирусный синдром может привести к развитию фиброза легких, что значительно ухудшает качество жизни. Особое внимание своему состоянию следует уделить тем, кто находился на ИВЛ, отметила Омарова.