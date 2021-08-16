ГИБДД использует дроны для выявления нарушений ПДД в 17 регионах России

Сотрудники ГИБДД начали использовать дроны для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД). Новшества появились в 17 регионах России.

Дроны приступили к работе в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве. Устройства применяются на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В МВД России указали, что там, где используются беспилотники, находится наряд ДПС, которому передаются данные о правонарушениях. После чего, как сообщил собеседник ТАСС, сотрудники ДПС применяют меры по привлечению к ответственности правонарушителя.