Отказ от "СП-2" может отнять у Германии статус промышленной державы

Отказ от газопровода "Северный поток — 2" будет означать конец ФРГ как развитой промышленной державы, считает сопредседатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен.

Он указал, что решение немецкого канцлера Ангелы Меркель о прекращении ядерной энергетики привело к критической ситуации в энергетической отрасли Германии. По мнению политика, сложилась ситуация, когда "Северный поток — 2" стал незаменим для страны.

Если на предстоящих выборах выиграют "зеленые", которые выступают против "СП-2", то новое немецкое правительство, по словам представителя АдГ, может оказаться "настолько идеологически слепым", что "перережет жизненно важную для ФРГ артерию". Отказ от газопровода может отнять у Германии статус промышленной державы, убежден Мойтен.

Ранее Мойтен заявил, что "зеленые" могут использовать наводнения в Германии для зарабатывания очков перед выборами. Он добавил, что "Альтернатива для Германии" сосредоточена на оказании помощи немцам.