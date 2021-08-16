Лидеры стран призвали талибов обеспечить выезд людей из Афганистана

Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан из Афганистана, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Мировые лидеры призвали боевиков террористической организации "Талибан"1 (запрещена в РФ) держать открытыми дороги, аэропорты и пограничные переходы, а также поддерживать спокойствие в стране. Среди поддержавших обращение стран — США, Австралия, Австрия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Польша, Украина, Италия, Испания, Кипр, Нидерланды, Великобритания и другие.

"Призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", — сообщается в заявлении.

В ночь на понедельник талибы оккупировали афганскую столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и анонсировал свою отставку.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации