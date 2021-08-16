Немецкие СМИ призвали Меркель спасти афганских журналистов

Ведущие СМИ Германии обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь в выдаче виз сотрудничавшим с ними афганским специалистам.

Обращение обнародовали журнал Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle. В тексте письма отмечается, что это крик о помощи. Журналисты рассказали, что их материалы не были бы возможны без помощи местных репортеров, авторов и переводчиков, которые разделяли ценности Германии последние 20 лет.

СМИ напоминают о ряде убийств журналистов в Афганистане. Авторы отметили, что сейчас им грозит большая опасть и, возможно, убийств будет еще больше. Подобные письма своим правительствам были отправлены и журналистами из Великобритании и США.