Решение новоизбранного правительства ФРГ об отказе от "Северного потока — 2" обернется гибелью для страны как развитой державы, заявил глава партии "АдГ" Йорг Мойтен.

Председатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) в интервью "Известиям" сообщил, что непродуманный отказ действующего канцлера Ангелы Меркель от ядерной энергетики привел Германию к критической ситуации. Сложилась ситуация, когда "СП-2" стал незаменим для такой промышленной страны, как ФРГ.

Мойтен полагает, что новое правительство во главе с "Зелеными" может перерезать важную для ФРГ "артерию". Данное решение приведет к тому, что Германия прекратит быть промышленной державой. Это также приведет к концу "Зеленой" партии.

Выборы в Германии пройдут 20 сентября. Меркель заявила, что не будет баллотироваться на еще один срок.