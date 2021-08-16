Nihon Keizai назвал связь Киева и Пекина "горькой пилюлей" для Зеленского

Журналисты японского издания Nihon Keizai заявили, что сближение Украины и Китая происходит на фоне прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран ЕС.

Украина долгое время пыталась стать основным союзником США, однако когда этого не случилось, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пришлось "взвешивать на одной чаше весов" страны Запада и Китай. Стремление привлечь внимание первых привело к сближению с Пекином, что для прозападного политика является "горькой пилюлей", считают аналитики.

Ситуацию усугубляет то, что вопрос вступления Украины в НАТО и Европейский союз все еще стоит на месте, что подтверждает решение американского президента Джо Байдена увидеться сначала с российским главой Владимиром Путиным, а не с украинским коллегой. Одновременно с этим Зеленский надеется привлечь серьезные инвестиции из Китая, который в 2019 году стал крупнейшим торговым партнером Украины.