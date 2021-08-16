Киевский эксперт Романенко рассказал о мрачном уроке США для Украины

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал на примере Афганистана о мрачном уроке для Киева от США.

В своей колонке для издания "Главред" эксперт напомнил, что Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО с 2012 года. Украина добивается этого с 2014 года. По мнению Романенко, многие надеются, что если Киев получит статус союзника, то американская сторона будет помогать им "не щадя живота своего".

"Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут", — подчеркнул киевский эксперт.

Ситуация с Афганистаном, по словам специалиста, стала хрестоматийным примером. Романенко напомнил, что Вашингтон потратил на обучение афганских сил 85 миллиардов долларов.