Представитель "Талибана" назвал предстоящее испытание для движения

Боевикам "Талибана"1 (террористической организации, запрещенной в России) придется показать, могут ли они обеспечить безопасность и благополучие жителей Афганистана.

Информацией об этом поделился глава политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадар, сообщает канал 1TV News. По словам представителя движения, талибы не думали, что победят таким образом.

Боевики недавно начали контролировать все крупные города Афганистана. Им удалось захватить президентский дворец в Кабуле. В результате глава государства Ашраф Гани сообщил, что улетел из страны. Он принял это решение, чтобы не допустить бойню.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации