Начальника службы по борьбе с коррупцией поймали на взятке в Петербурге

Оперативники провели задержание начальника службы по борьбе с коррупцией Максима Розсыпало во время получения взятки. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным РЕН ТВ, подозреваемый был назначен на этот пост в 2020 году, однако результативных действий по противодействию коррупционным проявлениям за это время не успел продемонстрировать.

Задержание происходило, когда Розсыпало передали взятку в особо крупном размере. В настоящее время возбуждено уголовное дело, также решается вопрос о выборе меры пресечения.

Как пишут СМИ, петербургский борец с коррупцией успел отметиться своим пристрастием к алкоголю, в том числе и на рабочем месте. Обстоятельства уголовного дела устанавливаются.