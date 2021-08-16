Reuters: Вашингтон направил в Кабул дополнительные военные силы

Минобороны США распорядилось направить в Кабул дополнительные силы для оказания помощи в эвакуации.

Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что дополнительно в столицу Афганистана отправлена тысяча военных. Таким образом, общее число американских военных составит шесть тысяч человек.

Агентство уточняет, что дополнительные силы будут выделены из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных сил США. Официального подтверждения информации не поступало.

Боевики движения "Талибан"1 (террористическая организация, запрещена в России) вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя. Они заняли оставленные правительственными силами госучреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации