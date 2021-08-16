Политолог Прокопчук предложил Шугалею идею о депутатской специализации

Политолог Александр Прокопчук предложил Максиму Шугалею на посту депутата спасать россиян-арестантов из иностранных тюрем.

Эксперт прокомментировал ФАН регистрацию социолога в качестве кандидата в ЗакС Петербурга. По его словам, самая трудная часть на пути к мандату пройдена.

Прокопчук отметил, что Шугалей опытен как в политических технологиях, так и в самой политике. Учитывая перенесенные социологом в ливийской тюрьме тяготы и невзгоды, его можно назвать мужественным и несгибаемым человеком. Политолог отметил, что именно такие нужны России сейчас.

Арестантский опыт Шугалея может помочь ему в выборе депутатской "специализации" — встать на защиту русских заключенных, томящихся в застенках русофобских режимов. Прокопчук подчеркнул, что речь идет о той же Прибалтике.