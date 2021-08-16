Возле аэропорта в Кабуле произошла стрельба

Возле аэропорта в столице Афганистана, где происходит эвакуация сотрудников дипломатических миссий, произошла стрельба. Об этом информирует Аl-Arabiya.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает, что американские военные не вступали в бой. Нападений на них не совершалось. Турецкие силы, занимающиеся обеспечением безопасности, продолжают оставаться в аэропорту. Источник телеканала утверждает, что американские военные смогут вывозить из Кабула около пяти тысяч человек в сутки.

Представитель министерства обороны сообщил, что полеты гражданских и военных самолетов продолжаются, несмотря на перерывы и задержки. По данным Al-Jazeera, в аэропорту царит хаос. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, на территории воздушной гавани находится большое количество гражданских.