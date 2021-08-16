Шугалей в ближайшее время может вылететь в Афганистан

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей передал документы на визу в захваченную талибами афганскую столицу Кабул.

Захват власти в Афганистане "Талибаном"1 (движение признано террористическим и запрещено в России) — главная тема последних дней. Президент страны Ашраф Гани покинул Кабул, а боевики уже основались в его рабочем кабинете.

По словам Шугалея, власть теперь перешла в руки талибов. Несмотря на то, что пока объективной информации о происходящем там нет, ясно одно — все началось с того, что Афганистан покинули американцы. США за десятилетия своего присутствия так и не смогли навести порядок, обучить и подготовить национальную армию.

Больше всего социолог обеспокоен за мирное население, многие пытаются сбежать из страны вслед за президентом. Так как узнать, что происходит в Кабуле не у кого, Шугалей принял решение отправиться туда лично.

"Сегодня передал документы на визу в Кабул и в ближайшее время планирую вылететь туда сам. Отдельная благодарность заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Михаилу Леонидовичу Богданову", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кабула собрались тысячи человек, чтобы попасть на рейс из страны. Самолетов явно не хватает, чтобы вместить всех желающих.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации