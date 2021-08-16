Трамп назвал провал кампании США в Афганистане легендарным

США при новой администрации потерпели в Афганистане историческое фиаско. Об этом заявил американский экс-президент Дональд Трамп.

Он отметил, что действия нынешнего главы Белого дома Джо Байдена войдут в историю как одно из величайших поражений США. Трамп назвал решения президента Соединенных Штатов "легендарными". Ранее экс-президент США назвал ситуацию в Афганистане следствием некомпетентности нынешней американской администрации.

Байден 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной военной кампанией США в истории. В воскресенье боевики "Талибана"1 (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул без боя и заняли госучреждения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации