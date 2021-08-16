Талибы призвали мирных жителей сохранять спокойствие в Афганистане

Представители движения "Талибан"1 (является террористической организацией, запрещенной в России) захватили государственное телевидение и выступили с обращением к местным жителям.

Талибы призвали граждан сохранять спокойствие после того, как стало известно о взятии столицы Афганистана радикальной группировкой. Об этом информирует телеканал Al Arabiya.

СМИ сообщали, что талибы взяли под контроль Кабул и захватили все районы афганской столицы. Отмечалось, что президент страны уже подал в отставку и покинул Афганистан на фоне происходящих событий.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации