Мощные взрывы прогремели у президентского дворца и посольства США в Кабуле

Два взрыва прогремели недалеко от президентского дворца и посольства США в столице Афганистана Кабуле, сообщают очевидцы.

В городе поднимаются столбы дыма, сообщает со ссылкой на очевидцев происшествия РИА Новости. Поступают сообщения о перестрелках с применением легкого и тяжелого вооружения.

На фоне вывода американских войск и их союзников из Афганистана в стране началось продвижение боевиков террористического движения "Талибан"1 (запрещено на территории России). За несколько недель талибы взяли под контроль практически всю территорию страны.

"Талибан" ранее также занял Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, предварительно подав в отставку.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации