Политолог Данилов назвал пути восстановления "Родины" в списках на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) должна зарегистрировать партийный список кандидатов в депутаты от партии "Родина".

"Родина" может восстановиться на выборах в петербургский ЗакС через суд или жалобу в ЦИК. Горизбирком Петербурга и ЦИК длительное время не могут найти взаимопонимание. Судебный иск "Родины" мог бы стать отправным пунктом для поиска компромисса. Об этом рассказал исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в комментарии для "ПолитРоссии".

Партия просит принять итоги проверки подписей недействительными. Такое заявление направлено в ЦИК. Отказ в регистрации может быть связан с "синдромом зачистки" перед выборами. Местные власти могут опасаться за результат фаворита и убирают тех, кто может отнять у него голоса. По словам политолога, в предвыборной гонке уже были прецеденты восстановления кандидатов, поэтому "Родину" тоже должны восстановить.