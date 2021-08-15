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Экономист Ордов назвал способ предотвратить замедление мировой экономики

Экономист Ордов назвал способ предотвратить замедление мировой экономики

Экономист Константин Ордов рассказал, как предотвратить замедление глобальной экономики и парад девальваций национальных валют.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России отметил, что благосостояние США обеспечивают страны-держатели американского госдолга. Они же подталкивают Вашингтон к очередной эмиссии доллара. По словам специалиста, США уже давно живут за счет других государств, сделав доллар мировой резервной валютой и используя страны, готовые накапливать их деньги и ценные бумаги.

В последние 10-15 лет многие государства рассматривают девальвацию валюты, чтобы создать преференции своим производителям, предупредил эксперт. В связи с этим позиция США может привести к замедлению глобальной экономики и параду девальваций, сообщил Ордов в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Предотвратить подобный сценарий, по мнению экономиста, помог бы массовый отказ держателей госдолга США от покупки американской валюты и ценных бумаг.